Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall bei Regenschauer

Mannheim (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, gegen 19.00 Uhr kam es in Mannheim-Schönau, Stettiner Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Fußgängerin und einer 55-jährigen Fahrzeugführerin. Die Fußgängerin wollte schnellen Schrittes aufgrund des einsetzenden Regens die Straßenseite wechseln, um zum auf der anderen Straßenseite befindlichen Fahrzeug der Schwester zu gelangen. Hierbei übersah sie die Fahrerin eines Fords, welche aufgrund des Regens langsam die Straße entlang fuhr. Es kam zum Verkehrsunfall, bei welchem die 15-Jährige glücklicherweise nicht verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von ca. 3.000 EUR.

