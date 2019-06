Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Pyrotechnik bei Hochzeitskorso

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 15.06.2019, gegen 14:50 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Adlerstraße in Remscheid mehrere Fahrzeuge eines Hochzeitskorsos. Die Teilnehmer des Korsos waren zuvor durch Lärmbelästigung und das Zünden von Pyrotechnik aufgefallen. Insgesamt konnten noch sechs Fahrzeuge und deren Insassen durch die Polizei überprüft werden. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. In einem ähnlich gelagerten Sachverhalt auf der Lenneper Straße in Remscheid, schritt die Polizei ebenfalls am vergangenen Samstag, gegen 19:30 Uhr, gegen mehrere Teilnehmer eines Hochzeitskorsos ein. Hier war es laut Zeugenaussagen zuvor zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen gekommen. Im Rahmen dieses Einsatzes kontrollierten die Beamten vierzehn Fahrzeuge und deren Insassen und fertigten eine entsprechende Strafanzeige. (weit)

