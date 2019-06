Polizei Wuppertal

POL-W: W- 16-Jähriger durch Messerstich verletzt

Wuppertal (ots)

Auf der Wichlinghauser Straße in Wuppertal erlitt ein 16-Jähriger am gestrigen Abend, 14.06.2019, gegen 22:30 Uhr, Verletzungen durch einen Messerstich. Nach Auswertung der ersten Ermittlungen, stritt sich der Junge mit zwei augenscheinlich älteren Männern. Während des lautstarken Streits, fügte ihm einer der Männer einen Messerstich am Oberkörper zu. Der Junge flüchtete mit seinem Fahrrad bis zur Westkotter Straße, wo er auf die eingesetzten Polizisten traf. Die oberflächliche Verletzung des Opfers mussten im Krankenhaus versorgt werden. Die beiden unbekannten Täter waren circa 175-180 Zentimeter groß und über 40 Jahre alt. Einer trug ein graues T-Shirt, hatte einen dicken Bauch und schwarze Haare. Sein Begleiter trug schwarze, schulterlange Haare mit Locken und war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Tätern und dem Tatgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung setzen. (weit)

