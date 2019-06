Polizei Wuppertal

POL-W: W- Leichenfund in der Wupper-Polizei geht von Unfallgeschehen aus

Wuppertal (ots)

Nachdem am vergangenen Dienstag (11.06.2019) der Leichnam einer männlichen Person in der Wupper gefunden wurde (siehe Pressemeldung vom 11.06.2019 "W-Leiche in der Wupper gefunden"), liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor. Danach und dem Obduktionsergebnis lassen sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden erkennen. Ein Unfallgeschehen erscheint für das Ableben des 43-Jährigen als wahrscheinlich. (weit)

