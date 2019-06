Polizei Wuppertal

POL-W: W- Handtaschenraub in Wuppertal-Heckinghausen-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (14.06.2019, 01:35 Uhr), überfiel ein Unbekannter eine Frau auf der Heckinghauser Straße in Wuppertal. Der Räuber näherte sich der 53-jährigen Wuppertalerin, als sie gerade ihre Haustür aufschließen wollte. Er sprach sie an und entriss ihr im nächsten Moment ihre Handtasche. Anschließend floh der Mann in Richtung Ziegelstraße. Der Täter wird als circa 175 Zentimeter groß beschrieben. Sein scheinbares Alter beträgt ungefähr 25 Jahre. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarz/roten Joggingjacke. Dazu trug er eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 bei der Kriminalpolizei melden. (weit)

