Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mann in Solingen nach Busunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (12.06.2019), gegen 13:50 Uhr, kam es an der Bushaltestelle "Spitzwegstraße", auf der Friedrich-Ebert-Straße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein älterer Herr schwer verletzte. Nach ersten Ermittlungen versuchte der 92-Jährige in einen Linienbus zu gelangen. Dabei geriet er mit einem Bein unter ein Rad, des anfahrendes Busses und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur intensivmedizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Um den Unfallablauf klären zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

