Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Betrunkene Person landete nach Dachsprüngen in einem Elsenzkanal, 20-Jähriger bleibt nach Sturz aus ca. 4 Metern Höhe unverletzt.

Sinsheim (ots)

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am 21.07.2019, um 00.52 Uhr, gemeldet, dass eine männliche Person von einer Nachbargarage auf ihren Carport in der Hauptstraße gesprungen und anschließend in die dahinter liegende Elsenz gestürzt war. Die unmittelbar danach eingetroffene Streife konnte in dem kleinen Mühlenkanal der Elsenz, der unmittelbar hinter dem Grundstück liegt, niemand mehr sichten. Aus diesem Grund wurden ein RTW angefordert sowie die FFW Sinsheim und DLRG mit Tauchern alarmiert. Noch bevor die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnte der 20-Jährige ca. 100 Meter entfernt in der Elsenz beim Wiesentalweg ausfindig gemacht werden. Ein Notarzt konnte bei ihm keine Verletzungen feststellen. Ein Alcotest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Was den jungen Mann zu dem "Run" über die Garagendächer veranlasst hat, ist bislang noch unbekannt.

