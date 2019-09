Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190902.5 Itzehoe: Unfallflucht nach Kollision mit Radfahrer

Itzehoe (ots)

Samstagabend ist es in Itzehoe zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines Radlers gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Fahrradfahrer um 22.30 Uhr auf der Straße Vor dem Delftor unterwegs. Von dort beabsichtigte er, in die Kreisstraße 64 in Richtung Münsterdorf abzubiegen. Dazu begab sich der Itzehoer vom Radweg auf die Fahrbahn und auf den dortigen Abbiegestreifen. Hier kam es zu einer Berührung mit einem Auto, welches ebenfalls in Richtung Münsterdorf abbog. Der Anzeigende fiel im Zuge der Kollision von seinem Bike und prallte rücklings auf die Straße. Hierbei zog er sich einige Verletzungen zu - der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Nach einem Krankenhausbesuch erstattete der Geschädigte erst am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Seinen Angaben zufolge war das Verursacherfahrzeug dunkel und könnte ein älteres Audi A4- oder Golf-Modell mit Itzehoer Kennzeichen gewesen sein. Wer Hinweise auf den Wagen oder seinen Insassen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell