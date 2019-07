Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen für Raub gesucht

Lüdenscheid (ots)

Gestern, gegen 16 Uhr, lockten - laut Aussage des Geschädigten - zwei Männer ihn unter einem Vorwand in die Börsenstraße. Hier sollen sie ihn festgehalten, geschlagen und anschließend die Geldbörse entwendet haben. Der 48-jährige geschädigte Lüdenscheider wurde dem Krankenhaus zugeführt. Zeugen des Raubes werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Einbrecher haben versucht, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Reinerzer Ring aufzubrechen. Der Einbruchsversuch innerhalb der letzten Wochen schlug fehl. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen (9099-0).

