Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Iserlohn (ots)

Einbrecher verschafften sich gestern über eine Tür Zutritt zu einem Wohnhaus an der alten Poststraße. Zwischen 00.30 und 6.30 Uhr durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten u.a. Bargeld und Schmuck. Die Täter entkamen unerkannt.

Autoknacker Am Postufer aktiv. In der Nacht vom 15.07. zum 16.07. wurde ein VW und ein Opel Corsa geöffnet und durchwühlt. Aus einem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Bargeld geklaut. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich kein Schaden.

Briefkästen leer geräumt: Unbekannte Diebe öffneten in der Nacht vom Mittwoch zum heutigen Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus an der Schulstraße die Briefkästen im Eingangsbereich. Über die abhanden gekommenen Inhalte können bislang nur Vermutungen getätigt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

