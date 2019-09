Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Halle und Bürogebäude

Schweighofen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 08./09.09.19, hebelten bislang unbekannte Täter an einer Halle in der Hauptstraße, ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Entwendet wurde aus dem Gebäude nichts. Anschließend benutzten die Täter eine 2-teilige Leiter, um an der Wand eines Bürogebäudes circa 3 Meter hoch zu steigen. Dort brachen sie gewaltsam ein weiteres Fenster auf, stiegen aber nicht in das Gebäude ein. Bei der Flucht nahmen die Täter die 2-teilige Leiter mit. Zeugen, die in der Tatnacht sich verdächtig verhaltende Personen beobachtet haben oder Angaben über den Verbleib der Leiter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell