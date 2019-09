Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Dämmwolle gerät in Brand

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

Bei Renovierungsmaßnahmen entzündete sich bei Lötarbeiten an einem Wasserrohr die Dämmwolle in einem Anwesen in der Edesheimer Straße, weshalb am Freitagabend (23.15 Uhr) die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen wurden. Wegen gesundheitsschädlichen Dämpfen mussten die Bewohner das Anwesen verlassen. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell