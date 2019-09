Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Betäubungsmittel im Zimmer gebunkert

Kleinfischlingen (ots)

Kurz vor 17 Uhr wurde gestern Abend (08.09.2019) in der Hauptstraße ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Kreisgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Weil sein Gesamtverhalten auf betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen hindeutete, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser bestätigte, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Seinen Angaben zufolge hatte er am Vorband gekifft. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Da er zu Hause nach eigenen Angaben weiteres Cannabis gelagert hatte, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die Streife war erstaunt, was der Mann in seinem Zimmer in verschiedenen Verstecken deponiert hatte. Frisch abgeerntete Cannabispflanzen, mehrere Gramm Marihuana sowie verschiedene Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum konnten sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

