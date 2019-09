Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bei Einbruch erheblichen Sachschaden angerichtet

Bad Bergzabern (ots)

In der Zeit zwischen 02.09.19 und 06.09.19, wurde in der Schloßgasse in ein kirchliches Gebäude eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und gelangten in den Innenbereich. Dort wurde eine Tür an einem Holzschrank gewaltsam geöffnet. Beim Aufhebeln einer weiteren Zwischentür scheiterten die Täter. Insgesamt wurde ein Sachschaden von 2000.- Euro angerichtet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell