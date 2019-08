Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter verletzt Frau

Ludwigshafen (ots)

Eine 30-Jährige wurde am Montag (26.08.2019) von einem unbekannten Mann angegriffen und hierbei leicht verletzt. Die Frau befand sich gegen 2.20 Uhr in einem Parkhaus in der Mottstraße, als sie dort auf einem Mann traf, der sie unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und entkam unerkannt. Der Unbekannte war circa 1,75 m groß und von schlanker Statur. Da Alter wurde auf 25 Jahre geschätzt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze Hose und ein T-Shirt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

