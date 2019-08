POL-PPRP: Mehrere Verletzte auf Straßenfest

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Sonntag, dem 25.08.2019, entwickelte sich gegen Mitternacht auf dem Straßenfest in Rheingönheim unweit der Bühne ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass ein 53 Jahre alter Mann sein Pfefferspray zückte und dies in Richtung der gegnerischen vierköpfigen Gruppe sprühte. Auch mehrere unbeteiligte Personen bekamen das versprühte Pfefferspray ab. Insgesamt mussten 7 Personen wegen Atemwegsreizungen sowie Augenrötungen durch den Rettungsdienst erstversorgt und teilweise in verschiedene Krankenhäuser verbracht werden. Nach der Tat hatte der 53-jährige zu Fuß die Flucht ergriffen; konnte jedoch durch die Polizei kurz darauf in Begleitung seiner Ehefrau eingeholt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten bei ihm sowohl das zuvor verwendete Pfefferspray als auch ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 1,36 Promille.

Nun muss sich der 53-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

