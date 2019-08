Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletzter PKW-Fahrerin

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße am Freitagabend, 23.08.2019, um 19:30 Uhr wurde eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus Altrip beim Abbiegen auf die B44 leicht verletzt. Der ihr zuvor entgegenkommende 62-jährige Mannheimer übersah die für ihn rot zeigende Ampel und kollidierte mit der sich bereits im Abbiegevorgang befindlichen 52-Jährigen. Diese verspürte in Folge des Unfalls Schmerzen im Rücken, wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 - 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

