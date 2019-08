Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Beim Überqueren der Fußgängerfurt wurde ein 15-jähriger Radfahrer am Freitagmittag, 23.08.2019, gegen 12:30 Uhr, leicht bei einer Kollision mit einem abbiegenden PKW im Kreuzungsbereich Bruchwiesenstraße / Christian-Weiß-Straße / Raschigstraße verletzt. In Folge des Verkehrsunfalls erlitt der Radfahrer eine Schürfwunde am Oberkörper, die nach medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort keiner weiteren ambulanten Versorgung bedurfte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 - 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

