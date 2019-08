Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße/ Auto aufgebrochen und Portemonnaie gestohlen

Coesfeld (ots)

Den Audi einer 42-jährigen Sendenerin brachen Unbekannte durch Einschlagen der Beifahrerscheibe auf und stahlen aus der Ablage der Fahrertür das Portemonnaie mit diversen Papieren. Der Wagen war am Freitag (02.08.) zwischen 13 Uhr und 13.50 Uhr auf der Alten Ascheberger Straße in Nordkirchen geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

