Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, An der Post/ Exhibitionist pöbelt Gruppe an

Coesfeld (ots)

An eine Hauswand Nahe des Altenhilfezentrums in Nordkirchen urinierte ein Unbekannter am Samstagmorgen, 03.08. um 11.05 Uhr und manipulierte anschließend an seinem Geschlechtsteil. Als ihn eine Personengruppe, bestehend aus drei Frauen und einem Mann (25 bis 52 Jahre) aus Schwerte auf sein Fehlverhalten ansprach, beleidigte der Sittenstrolch diese und fing an zu pöbeln. Anschließend ging er weiter. Es handelt sich um einen ca. 45 Jahre alten Mann von 1,80m Größe. Er ist von schlanker Statur und hat Glatze. Er trug eine braune Umhängetasche und einen schwarzen Mantel. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

