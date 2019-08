Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Boeselagerring, Oerstraße/ Unbekannter schießt mit Stahlkugeln

Coesfeld (ots)

Mit wenige Millimeter großen Stahlkugeln hat ein Unbekannter am vergangenen Wochende auf zwei Fensterscheiben und einen Opel Astra geschossen und dabei Sachschäden angerichtet. Am Samstagabend (03.08.) um 23.35 Uhr beschädigte der Täter die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung eines Fensters im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Oerstraße. In der Teit von Samstag (03.08.) bis Sonntag (04.08.), jeweils 08.30 Uhr zeigte sich das gleiche Schadensbild an einer Fensterscheibe in einem Mehrfamilienhaus am Boeselagerring. Ebenfalss am Boeselagerring wurde ein Opel Astra am Montagmorgen (05.08.) gegen 2 Uhr mit Stahlkigeln beschossen. Dabei zerbrach die Heckscheibe; in der Beifahrertür entstand eine Delle. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

