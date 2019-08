POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Betrunken mit dem Fahrrad gegen ein Taxi

Polizei Coesfeld

Hätte sie doch besser das Taxi genommen. Eine 41-jährige Radfahrerin aus Dülmen fuhr am Samstagabend (03.08.) um 20.40 Uhr auf der Borkener Straße in Dülmen stadteinwärts links an einem anhaltenden Taxi vorbei. Dabei stieß sie gegen den Außenspiegel des Taxis und kam zu Fall. Sie verletze sich leicht; am Außenspiegel und am Fahrrad entstand dabei Sachschaden. Polizisten veranlassten eine Blutprobe. Nun erwartet die Radfahrerin ein Strafverfahren.

