Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergalle/ Einbruchsversuch

Coesfeld (ots)

Durch Tritte und Hebelversuche wollten Unbekannte am Samstag (03.08.) gegen 21 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bergalle öffnen. Als die 80-jährige Bewohnerin Nachschau hält, flüchten zwei dunkel gekleidete Männer osteuropäischer Erscheinung von ca. 1,70m Größe zunächst zu Fuß und nach etwa 100m mit einem Auto. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

