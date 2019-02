Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wieder einmal: Rauchmelder verhindert Schlimmeres!

Bad Laasphe (ots)

Wieder einmal hat ein installierter Rauchmelder sicherlich Schlimmeres verhindert!

In der Nacht zu Sonntag hatte nämlich ein 48-jähriger Wohnungsinhaber in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Laaspher Wallstraße seine im eingeschalteten Herd befindliche Pizza vollkommen vergessen - sich in sein Bett gelegt und war dort eingeschlafen. Erst durch einen in seiner Wohnung installierten Rauchmelder alarmiert, bemerkte der 48-Jährige dann seine mittlerweile schon verqualmte Wohnung. Seine Nachbarn hatten allerdings bereits vorsorglich die Feuerwehr alarmiert, die - da der 48-Jährige die Tür nicht eigenständig öffnete - gewaltsam in die Wohnung eindringen musste. Alsdann wurde der Herd ausgestellt und die Wohnung belüftet.

Dank des Rauchmelders blieb der 48-Jährige unverletzt und auch der entstandene Sachschaden sehr überschaubar (100 Euro).

