Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Raub einer Handtasche

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, lief eine 74-jährige Frau von der Haltestelle Hans-Warsch-Platz in Richtung Schloßgasse. Dort bekam sie unvermittelt von einem bislang unbekannten männlichen Täter, eine unbekannte Substanz ins Gesicht gesprüht. Im gleichen Moment entriss der unbekannte Täter der Dame ihre Handtasche. Durch das Entreißen der Handtasche verletzte sich die Dame leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete durch die Schloßgasse in Richtung Merianstraße. Täterbeschreibung: ca. 180 cm groß; ca. 30 Jahre alt; trug keinen Bart; etwas untersetzt; normale bis kräftige Statur; dunkelgraue Basecap; hellgraues T-Shirt; sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim (Tel: 0621-9632403)

