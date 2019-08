Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geländewagen fährt in Zaun

Ludwigshafen (ots)

Am 22.08.2019, gegen 07:45 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Geländewagen auf der Mittelpartstraße aus Richtung Sudetenstraße kommend in Richtung Großpartstraße. Etwa in der Mitte der beiden Straßen kam er in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Elemente eines Metallzauns und kam schließlich im angrenzenden Gebüsch neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Die Feuerwehr schnitt den Geländewagen aus dem Metallzaun heraus. Danach wurde das Auto abgeschleppt. Während des gesamten Einsatzes musste ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr geregelt werden.

