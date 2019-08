Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Parfumdieb erwischt aber geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 22.08.2019, gegen 16:30 Uhr, packte ein unbekannter Mann mehrere Parfumpackungen in seine mitgebrachte Tüte in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz. Als er die Filiale verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn ein Angestellter des Drogeriemarktes an. Daraufhin ließ der Unbekannte die Tüte fallen und rannte in Richtung Ludwigstraße weg. In der Tüte befanden sich Herrendüfte im Wert von über 800 Euro. Der unbekannte Mann hatte kurze Haare. Er trug eine graue Jeans und ein schwarzes langarmiges Hemd sowie eine Sonnenbrille. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

