Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Am 22.08.2019, gegen 03:10 Uhr, hörte ein 32-Jähriger die Alarmanlage seines BMW X 5 in der Arnimstraße. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er niemand mehr auf der Straße sehen. Bei seinem Auto war das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Die Mittelkonsole und das Handschuhfach waren durchwühlt Gestohlen war nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

