Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mercedes Fahrer entkommt nach Verfolgungsfahrt

Ludwigshafen (ots)

Am 21.08.2019, gegen 22:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen Pfingstweide zu einer Verfolgungsfahrt. In der Oppauer Straße wollten die Polizeibeamten den Fahrer eines silbernen Mercedes (Coupé /Cabrio, vermutlich SLK) kontrollieren, da dieser durch den Kreisverkehr mit erhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen fuhr. Auf der Höhe der Bushaltestelle Oppauer Straße (in Richtung Pfingstweide) schalteten die Polizeibeamten das Anhalte Signal ("Stopp Polizei") und das Blaulicht mit Martinshorn ein. Als der Mercedes Fahrer dies sah, erhöhte er seine Geschwindigkeit noch mehr. Nachdem er mit etwa 100 km/h die 30er-Zone der Budapester Straße durchfuhr, bog er anschließend in die Prager Straße ein. Hier mussten die Polizeibeamten die Verfolgungsfahrt abbrechen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Mercedes und seinen Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell