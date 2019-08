POL-PPRP: Motorroller Fahrer flüchtet nach Unfall

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 21.08.2019, gegen 15:20 Uhr, fuhr ein unbekannter Mann mit einem grauen Motorroller auf der Bürgermeister-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße und bog nach links in die Rohrlachstraße ab. Da zur gleichen Zeit ein 52-Jähriger mit seinem Fahrrad über die grüne Ampel der Rohrlachstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Rollerfahrer stürzte nicht, sondern fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er war etwa 30-40 Jahre alt und trug keinen Schutzhelm. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Motorrollerfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

