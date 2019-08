Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ferrari beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 21.08.2019, gegen 15:15 Uhr, schlug ein betrunkener 61-Jähriger mit einer Flasche Weinbrand auf die Windschutzscheibe eines Ferrari, der ordnungswidrig am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße geparkt war. Danach stürzte er aufgrund seiner Alkoholisierung zu Boden und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Atemalkoholwert betrug 1,73 Promille. Am Ferrari entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der 50-jährige Ferrari Fahrer wurde durch die Stadt Ludwigshafen aufgrund seines Parkverhaltens verwarnt.

