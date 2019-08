Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche auf Friedhof gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.08.2019 erschien eine 49-Jährige bei der Polizei und gab eine Damenhandtasche ab, die sie auf dem Friedhof in Oggersheim "Alter Frankenthaler Weg" neben einem Gebüsch gefunden hatte. Während die Polizeibeamten den Sachverhalt aufnahmen, kam eine 83-Jährige auf die Dienststelle und erklärte, dass gegen 14:45 Uhr ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb heraus auf dem Friedhof gestohlen worden war, während sie eine Gießkanne mit Wasser holte. Da es sich bei der von der 49-Jährigen gefundenen Handtasche um die Handtasche der 83-Jährigehn handelte, konnte sie ihr direkt übergeben werden. Allerdings musste die 83-Jährige feststellen, dass der unbekannte Täter mehrere hundert Euro sowie ihr Handy aus der Handtasche gestohlen hatte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

