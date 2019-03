Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Schwäbisch Hall (ots)

Crailsheim: Unfall beim Überholversuch

Bei einem Überholversuch sind am Donnerstagmorgen auf der Roßfelder Straße ein Kleinwagen und eine Sattelzugmaschine zusammengestoßen. Eine 38 Jahre alter Ford-Lenkerin wollte um 07:35 Uhr auf Höhe eines Betonwerks einen Daimler Benz - Sattelzug überholen, dessen 22 Jahre alter Fahrer nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden wurde auf circa 3.000 Euro beziffert.

Crailsheim: Schwerer Unfall bei tief stehender Sonne

Zwei Schwerverletzte und 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagnachmittag bei tief stehender Sonne auf der Landesstraße 1066 ereignet hat. Ein 53 Jahre alter VW-Lenker war um 16:43 Uhr von Crailsheim kommend in Richtung Rudolfsberg unterwegs, als er aufgrund Sonnenblendung einen stehenden Pkw, Renault einer 52-Jährigen übersah. Die Frau wollte nach links in Richtung Beuerlbach abbiegen und hatte hierzu verkehrsbedingt angehalten. Durch die Aufprallwucht wurde der Renault mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der VW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem VW war ein Sachschaden von circa 7.000 Euro und an dem Renault ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Vereinsheim

Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Breiteichstraße haben Unbekannte zwischen Samstag und Donnerstag einen Sachschaden von circa 200 Euro angerichtet. Die Täter hatten einen Rollladen hochgeschoben und anschließend ein Fenster aufgebrochen. Aus dem Vereinsheim wurden Schubladen geöffnet und durchsucht. Bargeld oder Gegenstände wurden, nach derzeitigem Ermittlungsstand, nicht entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

