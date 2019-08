Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Rollerfahrer nach Unfallflucht ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am 23.08.2019, gegen 19:05 Uhr verlor der 19jährige Fahrer eines Motorrollers in der Schanzstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und raste gegen einen geparkten PKW. Anschließend stürzte der junge Mann aus Mainz und fiel über einen Gartenzaun in einen Vorgarten. Hierbei zog er sich eine schwere, stark blutende Verletzung am Bein zu. Als Zeugen des Geschehens dem Mann helfen wollten, ergriff er die Flucht zu Fuß und konnte zunächst untertauchen. Durch die polizeilichen Nachforschungen konnte der Mann jedoch wie vermutet in einem Krankenhaus ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass er mit dem Kleinkraftrad eine Probefahrt unternommen hatte, die dann mit geschätzten 10.000 Euro Sachschaden endete. Eine Anzeige wegen Unfallflucht ist dem jungen Mann gewiss.

