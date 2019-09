Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Geschäft

Neuburg (ots)

Am Sonntag, 08.09.2019 um 01:00 Uhr versuchten sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Hauptstraße in Neuburg zu verschaffen. Die Täter wurden jedoch durch die zufällig vorbeifahrenden Zeugen in ihrer Tatausführung gestört. Die Täter stiegen in eine alte dunkle Mercedes A-Klasse (vermutlich blau) mit angebrachten gestohlenen Kennzeichen und fuhren davon. Die Täter waren beide männlich, trugen Jeans und schwarze Jacken. Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Wörth über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erbeten.

