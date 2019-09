Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht im Kreisverkehr

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Samstag, 07.09.2019 gegen 21:15 Uhr kam ein 21-jähriger Pkw-Führer aus dem Raum Freiburg mit seinem Pkw Audi vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Kreisverkehr an der L516/ Maikammer /Kirrweiler von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Anschließend setzte der junge Mann seine Fahrt in Richtung Neustadt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein nachfahrender Zeuge konnte den Mann stoppen und die Polizei verständigen.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Edenkoben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell