Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an KFZ

Landau (ots)

Im Laufe der Nacht zum Samstag, den 07.09.2019 wurden an einem PKW in der Stettiner Straße in Landau insgesamt 3 Reifen zerstochen. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

