Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf der L516

Walsheim (ots)

Am 07.09. gegen 21:00 Uhr wollte eine 19 jährige PKW Fahrerin von der L516 zwischen Walsheim und Landau nach links in einen Feldweg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs setzte ein bisher unbekannter PKW Führer mit Anhänger zum Überholen an und streifte das Fahrzeug der Geschädigten. Der unbekannte Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR.

