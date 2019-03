Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Frau drohte mit Messer

Tatverdächtige festgenommen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Donnerstag, 28.03.2019, eine 46-jährige Frau vorläufig festgenommen. Sie soll gegen 17 Uhr zwischen Elisabeth-Krankenhaus und Hauptbahnhof eine Zweijährige, die dort mit Ihren Eltern zu Fuß unterwegs war, im Vorbeigehen angerempelt haben. Als der Vater die Frau fragte, was das soll, blieb sie stehen und drehte sich um. Sofort soll sie den Mann beleidigt und bedroht haben. Dabei zog sie auch ein Messer aus der Tasche und hantierte damit in Richtung des Mannes, wobei niemand verletzt wurde. Als der Mann, für die Frau erkennbar die Polizei anrief, entfernte sich diese in Richtung Quantiusstraße. Beamte der Wache Innenstadt konnten die Verdächtige, die keinen festen Wohnsitz hat und unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand, antreffen. Das Messer wurde sichergestellt. Die 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Da ihre Beleidigungen auch einen ausländerfeindlichen Inhalt gehabt haben, übernahm der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. Erst im vergangenen Jahr wurde die Frau durch das AG Bonn zu einer mehrmonatigen Bewährungsstrafe wegen Beleidigungen verurteilt. Die Frau wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0228/15-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell