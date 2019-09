Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Essingen

Landau (ots)

In den frühen Abendstunden des 07.09.19 befuhr ein 57 jähriger PKW Fahrer aus dem Landkreis die Dalbergstraße in Essingen und wollte nach rechts in die Kirchstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer bevorrechtigen 45 jährigen Rollerfahrerin. Diese versuchte den Zusammenprall zu vermeiden und kam auf regennasser Fahrbahn zu Fall. Durch den Sturz wurde die Rollerfahrerin leicht verletzt.

