Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Schulungszentrum

Maikammer (ots)

Zwischen Freitag, 06.09.2019, 15:15 Uhr und Samstag, 07.09.2019, 07:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Schulungszentrum der BG RCI in der Oberen Mühle in Maikammer ein. Dabei wurde durch die Täter vor allem hoher Sachschaden in fünfstelliger Höhe angerichtet Die Polizei bittet Zeugen, die in o.g. Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder sonst Angaben zum Vorfall machen können, sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

