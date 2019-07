Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht - Polizei nutzt die Montage im Juli zur Beratung zum Thema Wohnungseinbruch

Neuss-Pomona (ots)

Am Freitag (28.06.), in der Zeit von 0 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch an der Bergheimer Straße. Die ungebetenen Gäste gelangten vermutlich über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Angaben entwendeten die Täter mehrere Uhren. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können (Telefon 02131 300-0).

Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. Für weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz können Sie jeden Montag im Juli unsere Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, ohne Anmeldung unverbindlich besuchen. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

