Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Wörth (ots)

Wörth; Am Sonntag, 08.09.2019 um 05:50 Uhr werden Fahrzeugteile auf der Verbindungsstrecke zwischen Wörth und Maximiliansau, kurz vor der Einmündung zum Daimler Tor 2 gemeldet. Vor Ort konnten mehrere größere Fahrzeugteile, darunter eine komplett abgerissene Stoßstange, herausgerissene Beleuchtungseinrichtungen und Glasfragmente, festgestellt werden. Direkt daneben war eine frische Beschädigung an der Leitplanke sichtbar. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer kam vermutlich auf dem Weg von Wörth Richtung Maximiliansau rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dann links mit der Leitplanke. Der PKW muss starke Beschädigungen an der Front vorweisen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Wörth über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erbeten.

