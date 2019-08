Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden und leicht verletzter Person

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am gestrigen Dienstagabend ist es in der Hauptstraße in Waldfischbach zu einem einem Auffahrunfall gekommen. Ein 20 Jahre junger Fahrer befuhr die Hauptstraße in Waldfischbach in Fahrtrichtung Kreisel. In Höhe der Zufahrt zum Bahnhof übersah er eine vor ihm wartende Pkw Fahrerin die ihrerseits in die Bahnhofstraße nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhielt. Der junge Mann war einen Moment unachtsam, weil er wohl jemand am Straßenrand zuwinkte und fuhr daher auf den stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12000.- Euro, die Frau erlitt Schmerzen im Nacken und Schulterbereich.

