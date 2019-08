Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (23.08.), in der Zeit zwischen 10.05 Uhr und 10.20 Uhr, ist auf dem Aldi-Parkplatz an der Windmühlenstraße ein abgestellter grauer Pkw VW Up von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Er hinterließ einen hellen Farbabrieb an der beschädigten Stelle. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971 / 9384215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell