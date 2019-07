Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Korschenbroich-Pesch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (03.07.) verletzten sich zwei Personen. Gegen 19:20 Uhr befuhr eine 52-jährige Korschenbroicherin mit ihrem Ford die Pescher Straße. Vor ihr befand sich, in gleiche Richtung fahrend, ein Kleinkraftrad. Als nach ersten Erkenntnissen der Polizei der 15-jährige Zweiradfahrer nach links in die Zalfenstraße abbiegen wollte, setzte die Autofahrerin zum Überholvorgang an. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Dabei verletzte sich der 15-Jährige schwer. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Audi und Piaggio stellte die Polizei sicher. Der Einmündungsbereich musste zum Zwecke der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

