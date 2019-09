Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - alkoholisiert die Vorfahrt genommen

Freckenfeld (ots)

Freckenfeld; Am 08.09.2019 befuhr um 14:00 Uhr ein PKW Fahrer den Sportplatz weg in Richtung Freckenfeld. An der Einmündung zur Hauptstraße missachtete der 69-jährige Fahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrers. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR.

