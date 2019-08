Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fahrradunfall Am Schiffwinkel

Herdecke (ots)

Eine 55-jährige Wetteranerin fuhr am Donnerstag mit ihrem Fahrrad auf der Straße am Schiffwinkel in Richtung Hengsteyseestraße. Sie geriet mit den Reifen ihres Rades in die im Boden befindlichen Schienen und stürzte. Die Wetteranerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

