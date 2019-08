Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 80-jähriger Mann aus Radevormwald mit seinem Opel auf der Straße Ackersiepen in Richtung Wuppertal. Der 80-Jährige wollte von der Straße nach links in ein Grundstück abbiegen und bremste. Ein 61-jähriger Hondafahrer aus Wuppertal, der hinter ihm fuhr, bemerkte den Bremsvorgang nicht und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

