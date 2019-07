Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Wohnhaus

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 26.07.2019, 08:45 Uhr bis zum 28.07.2019, 08:45 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Händelstraße gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zu dem Wohnhaus. Die Räumlichkeiten wurden im Anschluss nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

